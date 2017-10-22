В Одесском СИЗО вновь умер заключенный

Власти этот случай пока не комментируют

В камере Одесского следственного изолятора нашли мертвым одного из заключенных.

Об этом сообщает капеллан Дмитрий Краснобаев на своей странице в Facebook.

При этом он призывает не верить информации о смерти от тромба. "В Одесском СИЗО покойник. Артур, 42 года. Говорят, что тромб. Но вы не верьте", - отметил Краснобаев.

В Южном межрегиональном управлении ГПтСУ, прокуратуре и полиции этот случай пока не комментируют.

Ранее сообщалось, что 19 октября в одесском СИЗО женщина, которая лишила накануне жизни своего младенца, покончила с собой. Еще раньше, 4 октября, в одной из камер Одесского СИЗО обнаружили тело 33-летнего арестанта.

Напомним, Одесское СИЗО стало часто упоминаемым в СМИ из-за зверского случая 17 августа 2017 года, когда на его территории злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора.