Собаки могут учуять рак,- исследование

Специалисты медицинской школы в префектуре Тиба решили проверить, действительно ли собаки могут учуять запах онкологических заболеваний.
Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на Nikkei, для уникального эксперимента нескольким лабрадорам предоставили образцы мочи здоровых пациентов и больных с уже поставленным диагнозом. Из четырех предоставленных образцов мочи собаки всегда "улавливали" невидимые маркеры мочи больных с онкологией.
Интересно, что в 2015 году аналогичный эксперимент также увенчался успехом: специалисты центра клинических исследований в Милане с помощью животных установили рак простаты по образцам мочи с точность в 98% у ряда пациентов.
По мнению ученых, изучение механизма обоняния животных позволит значительно улучшить методики диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях.
Напомним, больная раком американка отсудила у Johnson & Johnson 417 миллионов долларов.