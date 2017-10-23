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Главная » Общество » G7 надеется на полное финансирование новых стандартов украинской медицины

G7 надеется на полное финансирование новых стандартов украинской медицины

G7 надеется на полное финансирование новых стандартов украинской медицины
Фото: Дмитрий Стойков

Послы Большой семерки поддержали медреформу 

23.10.17 197
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Послы стран Большой семерки (G7) положительно оценивают принятие закона о медицинской реформе в Украине и рассчитывают на его полную реализацию.

"Это законодательство является значительным шагом вперед и призвано обеспечить улучшение медицинского обслуживания для всех украинцев, обеспечить эффективность от первичной до третичной медико-санитарной помощи и искоренить коррупцию", - сказано в заявлении послов G7, опубликованном на сайте посольства Италии, на которое ссылаются европейские СМИ.

Одной из ключевых задач, считают дипломаты, является финансирование новых стандартов медицины в полном объеме.

"G7 продолжит поддержку реформ в Украине", - отмечается в сообщении.

Напомним, принятие медицинской реформы в Украине заблокировано.

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