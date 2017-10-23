G7 надеется на полное финансирование новых стандартов украинской медицины

Послы стран Большой семерки (G7) положительно оценивают принятие закона о медицинской реформе в Украине и рассчитывают на его полную реализацию.
"Это законодательство является значительным шагом вперед и призвано обеспечить улучшение медицинского обслуживания для всех украинцев, обеспечить эффективность от первичной до третичной медико-санитарной помощи и искоренить коррупцию", - сказано в заявлении послов G7, опубликованном на сайте посольства Италии, на которое ссылаются европейские СМИ.
Одной из ключевых задач, считают дипломаты, является финансирование новых стандартов медицины в полном объеме.
"G7 продолжит поддержку реформ в Украине", - отмечается в сообщении.
Напомним, принятие медицинской реформы в Украине заблокировано.