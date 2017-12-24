Ученые обнаружили еще один вымирающий вид животных

Камерунские дельфины-горбуны оказались самыми уязвимыми и редкими животными Африки, которые уже в ближайшие годы могут исчезнуть с лица Земли из-за рыболовов. Об этом сообщает Популярная механика.

"Наши последние наблюдения показывают, что общая популяция камерунских дельфинов составляет сейчас меньше 1,5 тысячи половозрелых особей, разбросанных по крайне небольшим и изолированным популяциям", — заявил Тим Коллинс, эколог из Международного союза охраны природы (IUCN).

Дельфины-горбуны в прошлом были широко распространены у западных берегов Африки, Юго-Восточной Азии, Индии и Австралии, и их численность составляла несколько десятков тысяч особей. В последние годы их численность начала резко сокращаться в результате браконьерской охоты на этих морских млекопитающих и их случайной гибели в сетях легальных и нелегальных рыболовов.

Коллинс и его коллеги провели очередную перепись среди самого уязвимого подвида этих животных, камерунских дельфинов-горбунов (Sousa teuszii), чей ареал обитания раньше покрывал все западное побережье Африки.

Как показали эти наблюдения, экологи недооценивали скорость сокращения их популяции – их текущая численность составляет от одной до полутора тысяч особей, а ареал обитания оказался раздроблен на множество изолированных и далеких друг от друга уголков Атлантики.

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Это открытие, как отмечает Коллинс, уже заставило IUCN перевести этих дельфинов в список вымирающих видов, находящихся в критическом состоянии. Это сделало их одними из самых редких и уязвимых животных Африки, наряду с черными носорогами, равнинными гориллами и гиеновидными собаками.

По текущим прогнозам экологов, численность этих дельфинов продолжит стремительно сокращаться, так как ни одна страна на атлантическом побережье Африки не предпринимает серьезных мер по защите этих морских млекопитающих от попадания в сети браконьеров или легальных рыбаков. Как надеются ученые, попадание Sousa teuszii в Красную книгу убедит правительства африканских государств серьезнее относиться к этой проблеме.