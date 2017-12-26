Нацсовет рассказал, как телеканалы выполняют языковые квоты

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверил 36 эфиров телеканалов на соблюдение требований по обязательной доли украинского языка в эфире. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Отмечается, что в среднем формальный показатель выполнения требований законодательства в первый год действия языковых квот среди всех телеканалов составляет 98%.

Такой результат зафиксирован с учетом требований переходного периода, согласно которым в долю передач и фильмов, выполненных на государственном языке, засчитывается телевизионный продукт собственного и национального производства.

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"Благодаря переходному периоду, который предусмотрен законом о языковых квотах на телевидении, в эфире украинских телеканалов появилось больше собственных передач и вообще национального продукта. Их объем в среднем почти 100%. Прогнозируем, что к концу года фактическая доля украинского языка достигнет аналогичного показателя", - рассказал председатель Нацсовета Юрий Артеменко.

В то же время средний показатель фактической доли украинского языка на телевидении составляет 86%.

К этому проценту зачислены украиноязычные передачи и фильмы, полностью озвученные или дублированные на государственном языке, в том числе фрагменты, закадровый текст, реклама, анонсы и т.д., а также билингвальные передачи, в которых ведущие общались и на украинском, и на русском языках.

Среди развлекательно-информационных телеканалов наибольший фактический объем украинского языка был зафиксирован в эфире UA: Первого (100%), "1+1" (83%) и "НТН" (75%). Наибольшая доля русскоязычных передач была зафиксирована в эфире телеканалов "Интер" (63%), "Украина" (34%) и "ICTV" (26%).

Среди информационных телеканалов лидерами по реальному объему государственного языка являются "Громадське телебачення" и "Эспрессо" (100%), а также "5 канал" (99%). Русскоязычных передач больше всего в эфире телеканалов "112 Украина" (21%), "ПравдаТУТ" (10%) и NewsNetwork (7%).

Среди познавательных телеканалов по объему государственного языка доминируют "Культура" (100%) и "Мега" (98%). Наибольшая доля русскоязычных передач - в эфире телеканала "Эскулап" (51%).

Лидерами среди развлекательных телеканалов по доле украинского языка является "М1", "ТЕТ" и "Новый канал" со 100%. Наибольшая доля русскоязычных передач на телеканалах "Индиго" (63%), "К1" (39%) и "Enter-фильм" (35%).

Абсолютными лидерами по фактическому объему украинского языка стали детские телеканалы: "Пиксель", "ПлюсПлюс", "Малятко", эфир которых состоит на 100% украинский, и телеканал LaLe с 99,8% на крымскотатарском.