В США в возрасте 92 лет скончался советский композитор, народный артист РСФСР Владимир Шаинский. Об этом пишет Русская служба ВВС.

Шаинский прославился в первую очередь песнями для советских мультфильмов. Композитор написал мелодии для таких ставших классическими анимационных фильмов как "Приключения Незнайки", "Веселая карусель", "38 попугаев" и "Чебурашка и крокодил Гена".

Шаинский также писал музыку к песням на стихи советских поэтов на идише. Кроме того, он написал оперу для детей "Трое против Марабука" (1974) и несколько мюзиклов, среди которых "Восьмое чудо света" и "Лифт".

Песни на музыку Шаинского в разное время исполняли Майя Кристалинская, Людмила Зыкина, Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и Лев Лещенко.

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Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. До 2000 года композитор жил и работал в Москве, затем он переехал в Израиль, а в 2004 году перебрался в США, где получил вид на жительство.

Последние годы Шаинский проживал в городе Сан-Диего в Калифорнии. Несколько лет назад у него диагностировали рак желудка.