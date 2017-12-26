Большинство одесситов против сноса памятника Екатерине II, - опрос

Мнение жителей города за последние десять лет по этому поводу еще более укрепилось

24 и 25 декабря социологический центр "Пульс" провел исследование, показавшее, что 81% жителей Одессы выступают категорически против демонтажа памятника Основателям города.

Об этом сообщает Таймер.

Детально о результатах опроса рассказала журналистам директор центра "Пульс" Елена Князева, поводом для исследования послужил судебный иск от ассоциации "СиЧ", поданный в Одесский апелляционный суд и требующий памятник убрать. Опрос проводился на улице по технике "лицом-к-лицу", и участие в нем приняли 800 респондентов (от 18 лет и старше).

"Выборочная совокупность по контролируемым социальным характеристикам - полу, возрасту, району проживания - представляет собой достаточно точную модель взрослого населения города", - пояснила Елена Князева.

Она напомнила, что "Пульс" систематически отслеживает динамику отношения одесситов к памятнику на Екатерининской площади (первое исследование провели в июле 1995 года, тогда 63% горожан высказались за то, чтобы вернуть памятник императрице и ее сподвижникам на площадь - туда, где он изначально и был воздвигнут).

В июле 2007-го, ноябре 2007-го и апреле 2008 года прошли опросы, показавшие рост числа тех, кто одобряет решение Одесского горсовета о восстановлении памятника Екатерине II. Елена Князева подчеркнула, что декабрьский опрос нынешнего года только подтвердил эту тенденцию.

"Мнение одесситов за последние десять лет еще более укрепилось: абсолютное большинство - 81% наших сограждан категорически против сноса памятника и еще 12% скорее против", - сообщила директор исследовательского центра.

При этом лишь 2% респондентов однозначно поддержали требование ассоциации "СиЧ", скорее поддержали тоже 2%, а затруднились ответить 4%. Кроме того, как сообщила Елена Князева, 80 % опрошенных одесситов положительно высказались об императрице Екатерине II.

"Такая высокая оценка свидетельствует о признании ее заслуг перед Одессой, как основательницы города", - подчеркнула специалист.

Во время опроса у горожан также поинтересовались также, как они относятся к гетману Ивану Мазепе, и оказалось, что положительное мнение о нем высказывают 13% респондентов, а скорее позитивное - 21%. При этом негативно к нему отнеслись 22% горожан, а императрицу Екатерину плохо воспринимают лишь 4% одесситов.

"Как видим, идея сноса памятника абсолютно не коррелирует с настроениями одесситов", - резюмировала Князева.

Напомним, Аккерманскую крепость могут внести в список ЮНЕСКО.