Киберполиция заблокировала более тысячи "групп смерти" в соцсетях, – Князев

По заверениям главы Нацполиции, эта проблема почти исчезла на сегодняшний день

Киберполиция Украины заблокировала более тысячи так называемых "групп смерти" в социальных сетях.

Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Национальной полиции Сергей Князев.



"Хочу вспомнить нашу реакцию относительно преступлений, объектами которых стали в основном несовершеннолетние граждане нашего государства. Так называемые группы "Синий кит" и другие", - сказал Князев.

"Дети - наиболее уязвимы в нашем обществе. И те действия, которые проводила киберполиция совместно с другими криминальными подразделениями, сделали невозможными, минимизировали человеческие потери, в первую очередь среди детей", - отметил он.

"Мы заблокировали более тысячи таких "групп смерти" в социальных сетях, и эта проблема почти исчезла на сегодняшний день", - уверяет Князев.

Напомним, в России вынесли первый приговор администратору "групп смерти".