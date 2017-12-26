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Главная » Общество » Киберполиция заблокировала более тысячи "групп смерти" в соцсетях, – Князев
Киберполиция заблокировала более тысячи "групп смерти" в соцсетях, – Князев
Фото: Getty Images

Киберполиция заблокировала более тысячи "групп смерти" в соцсетях, – Князев

По заверениям главы Нацполиции, эта проблема почти исчезла на сегодняшний день

26.12.17 32
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Киберполиция Украины заблокировала более тысячи так называемых "групп смерти" в социальных сетях. 

Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Национальной полиции Сергей Князев.

"Хочу вспомнить нашу реакцию относительно преступлений, объектами которых стали в основном несовершеннолетние граждане нашего государства. Так называемые группы "Синий кит" и другие", - сказал Князев. 

"Дети - наиболее уязвимы в нашем обществе. И те действия, которые проводила киберполиция совместно с другими криминальными подразделениями, сделали невозможными, минимизировали человеческие потери, в первую очередь среди детей", - отметил он. 

"Мы заблокировали более тысячи таких "групп смерти" в социальных сетях, и эта проблема почти исчезла на сегодняшний день", - уверяет Князев. 

Напомним, в России вынесли первый приговор администратору "групп смерти".

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