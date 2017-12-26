На границе с ЕС ожидаются предпраздничные очереди

Пограничники обратились к гражданам с просьбой вести себя организованно

В Закарпатье перед пунктами пропуска на границе со странами ЕС ожидается увеличение очередей транспортных средств, предупредили в Мукачевском пограничном отряде.

Это связано с новогодними и рождественскими праздниками.

"С целью недопущения значительных очередей пограничники обеспечивают весь спектр необходимых мероприятий по ритмичному пропуску граждан и функционированию пунктов пропуска в выходные и праздничные дни. В частности, увеличено количество рабочих мест инспекторов, организовано взаимодействие с венгерскими и румынскими коллегами по вопросам обеспечения комфортного, безопасного и максимально быстрого пересечения государственной границы гражданами", — сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы в Fаcebook.

Руководство отряда обратилось к гражданам с просьбой вести себя организованно в очередях и не создавать предпосылок для нарушения законодательства.

Напомним, Шойгу назвал милитаризацию границы с Украиной приоритетом для армии РФ.