Только 4% украинцев воспользовались для выезда безвизом

В следующем году пограничники ожидают увеличения количества наших соотечественников, которые воспользуются безвизом

Почти 380 тысяч или только 4% украинцев от общего числа выехавших воспользовались безвизовым режимом с ЕС на данный момент.

Об этом в эфире 112 Украина сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Почти 380 тыс граждан Украины воспользовались безвизом, по крайней мере это на данный момент (по состоянию на 27 декабря 2017 года - Прим.Ред.). Это только те, кто ехал в страны ЕС, начиная с 11 июня, имея лишь биометрический паспорт", – сказал он.

По словам Слободяна, это примерно 4% от того количества граждан Украины, которые с 11 июня вообще выехали за границу в страны ЕС. Остальные имели либо биометрический паспорт с вклеенной долговременной шенгенской визой, либо паспорт старого образца (без чипа с биометрическими данными).

"Учитывая, что Миграционная служба выдала около 5 млн биометрических паспортов, то в следующем году мы ожидаем увеличения количества наших соотечественников, которые воспользуются безвизом", – заявил Слободян.

Напомним, безвиз с ОАЭ заработает с 31 декабря.