Список "Доступных лекарств" в 2018 году будет расширен

Теперь в него входит минимум 10 бесплатных препаратов

Кабинет министров принял постановление о расширении списка медицинских препаратов, которые будут предоставляться по программе "Доступные лекарства" в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Теперь в список входит минимум 10 бесплатных препаратов, два из которых являются действующими веществами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа — "Лозартан" и "Глибенкламид".

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В 2018 году для производителей будет действовать новый механизм ценообразования. Фармкомпании получат дополнительно 5 дней, чтобы снизить свои ценовые предложения после установления предельных цен на лекарства. Таким образом пополнится список препаратов, цена которых будут возмещаться на 100% за государственный счет.

Отметим, программа "Доступные лекарства" стартовала в Украине в апреле 2017 года. К программе присоединилось почти 5 тысяч аптек страны. На программу выделили около 700 млн гривен. В новом году планируется выделить миллиард.

Напомним, ООН обеспокоена огромными концентрациями антибиотиков в природе.