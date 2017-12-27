С нового года заработает система биометрической идентификации украинцев и иностранцев

Ее работу будет обеспечивать Миграционная служба

Кабмин утвердил положение о национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно документу, обработка персональных данных в системе, в том числе их хранение, осуществляется с соблюдением требованием закона "О защите персональных данных".

Осуществлять верификацию в данной системе смогут Государственная миграционная служба, Администрация Государственной пограничной службы, Национальная полиция, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, заграничные дипломатические учреждения, Министерство инфраструктуры, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки и Министерство обороны.

Кроме того, указанные ведомства могут вносить в систему биометрические данные, а также будут отвечать за достоверность и своевременность внесения информации. В то же время работу системы будет обеспечивать Миграционная служба.

Доступ к информации национальной системы предоставляется уполномоченным должностным и служебным лицам вышеперечисленных ведомств, с использованием электронной цифровой подписи.

Напомним, в Латвии могут предоставлять гражданство детям неграждан.