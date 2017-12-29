Рева: Количество матерей-одиночек в Украине за 15 лет выросло в 22 раза

10% пар подают на развод в первый год после заключения брака

В Украине за 15 лет в 22 раза выросло число матерей-одиночек, а каждый пятый ребенок в стране рождается внебрачным. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева во время итоговой пресс-конференции, передает Укринформ.

"У нас каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака. Количество матерей-одиночек выросло за 15 лет в 22 раза. И поэтому я считаю, что наша основная задача обеспечить молодежными программами строительства жилья", - заявил он.

По его словам, 10% пар в Украине подают на развод в первый год после заключения брака в то время, когда в европейских странах этот показатель составляет 1%.

Напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что из 100 тыс. воспитанников интернатов только 8% - сироты.