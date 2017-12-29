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Главная » Общество » Киевский подросток заработал на фейковом обменнике 3,8 млн грн

Киевский подросток заработал на фейковом обменнике 3,8 млн грн

Киевский подросток заработал на фейковом обменнике 3,8 млн грн

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

29.12.17 1779
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В Киеве под суд пойдет 17-летний подросток, который вместе с двумя взрослыми сообщниками путем мошенничества с обменом валют завладел 3,8 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Начиная с лета этого года уроженец Черниговской области, и двое его сообщников открыли фейковый обменный пункт и завлекали клиентов выгодным курсом обмена с целью дальнейшего завладения их денежными средствами.

Так, в июле текущего года парень, приехав в столицу, вступил в преступный сговор с мужчиной и женщиной. Мужчина размещал объявления в Интернете об обмене иностранной валюты по выгодному курсу, а юноша вместе с женщиной снимали помещения под пункт обмена валют, которые обязательно оснащали запасным выходом. "После того, как потенциальные покупатели отдавали деньги парню, который выполнял роль продавца, последний беспрепятственно исчезал из помещения", - говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе досудебного расследования удалось установить причастность преступников к совершению четырех таких эпизодов, в результате которых они незаконно завладели средствами граждан на сумму 3 млн 876 тыс. гривен.

Сейчас обвинительный акт по ч. 5 ст. 186 (грабеж), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины в отношении 17-летнего парня направлен в Оболонский райсуд для рассмотрения по существу. За совершенное подростку грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Bitcoin Diamond задействовали в мошеннической схеме.

 

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