Киевский подросток заработал на фейковом обменнике 3,8 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Начиная с лета этого года уроженец Черниговской области, и двое его сообщников открыли фейковый обменный пункт и завлекали клиентов выгодным курсом обмена с целью дальнейшего завладения их денежными средствами.

Так, в июле текущего года парень, приехав в столицу, вступил в преступный сговор с мужчиной и женщиной. Мужчина размещал объявления в Интернете об обмене иностранной валюты по выгодному курсу, а юноша вместе с женщиной снимали помещения под пункт обмена валют, которые обязательно оснащали запасным выходом. "После того, как потенциальные покупатели отдавали деньги парню, который выполнял роль продавца, последний беспрепятственно исчезал из помещения", - говорится в сообщении прокуратуры.

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В ходе досудебного расследования удалось установить причастность преступников к совершению четырех таких эпизодов, в результате которых они незаконно завладели средствами граждан на сумму 3 млн 876 тыс. гривен.

Сейчас обвинительный акт по ч. 5 ст. 186 (грабеж), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины в отношении 17-летнего парня направлен в Оболонский райсуд для рассмотрения по существу. За совершенное подростку грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Bitcoin Diamond задействовали в мошеннической схеме.