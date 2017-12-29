Звонков со стационарных номеров на lifecell может уже не быть

ПАО "Укртелеком" заявляет об отказе мобильного оператора lifecell продлевать или же заключать с ней новый договор о взаимосоединении сетей.

Об этом сообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе Укртелекома.

"Несмотря на решение Lifecell прекратить договор о взаимосоединении сетей Укртелеком и lifecell, начиная с 1 января 2018 года, компания Укртелеком продолжит обслуживать все звонки из lifecell, в том числе и международные звонки, и звонки на номера 0800. Компания lifecell инициировала прекращение действия текущего договора с Укртелекомом и отказалась от заключения нового соглашения. Мы делаем все возможное, чтобы быстрее решить этот вопрос, а до этого времени Укртелеком обеспечивает связь в обычном режиме", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте оператора фиксированной связи.

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Если договор не будет подписан, абоненты "Укртелекома" не смогут звонить на номера абонентов lifecell и наоборот.

"Сейчас основными проблемами по договору является то, что lifecell хочет прекратить терминацию международного трафика на своей сети транзитом через Укртелеком. Мы считаем, что сохранение транзита международного трафика обеспечит сохранение рыночной конкуренции на рынке пропуска трафика. С остальными участниками рынка такая практика существует", - отмечают в Укртелекоме.

Еще одним проблемным вопросом в компании называют желание lifecell поднять ставку интерконнекта по услуге звонков на номера 0800 с текущей в 23 коп/мин до 36 коп/мин. В свою очередь "Укртелеком" предлагает понизить эту ставку до 15 коп/мин.

Напомним, Укртелеком прекращает работать с телеграммами.