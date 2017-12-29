Сергей Жадан: Никто не будет вспоминать это время с восхищением

Сейчас в Украине продолжается достаточно непростое время – время бесконечной войны. Кроме того, сегодня никто не может твердо и четко сказать, когда завершится конфликт на Донбассе, даже те, кто его начал.

Такое мнение высказал известный украинский писатель Сергей Жадан, передает ТСН.

"Приходится жить с пониманием того, что завтра ничего не закончится, и что уже сегодня следует быть к этому готовым. Приходится жить с пониманием того, что живешь не в лучшие времена. Однако отказаться от них — от этих времен — все равно не можешь. Поскольку в таком случае придется отказаться от самого себя, от важных и нужных тебе вещей, от людей, которые на тебя надеются, от слов, которые говорил и в которые верил", – подчеркивает он.

По его словам, в таком случае остается лишь держаться за это время – рваное и непростое – балансировать в воздухе, сдвигать его, направлять в необходимом направлении.

"Никто не будет вспоминать это время с восхищением, со сладкой ностальгией. Однако очень важно иметь в будущем возможность сказать: я помню все, все до последнего слова, до малейшего вспышки и восклицания, я могу свидетельствовать обо всем, что видел, я готов отвечать за все, что сказал и услышал, я готов подтвердить каждый знак и каждую букву. Время не заканчивается, он перетекает дальше", – добавляет писатель.

В то же время он заметил, когда это время станет историей и превратится в совместное прошлое, мы будем, по крайней мере сами для себя, разбираться во всем, что происходило, будем искать ответы на вопросы, которые сегодня даже не возникают, будем выступать в роли очевидцев — максимально объективных, максимально беспристрастных.

"Настоящее, в котором мы находимся, становится историей еще до того, как превратиться в прошлое, как отойти в нашу память. Позже, при других, лучших обстоятельствах, не сомневаюсь, будет найдено множество слов для обозначения этих лет, этого временного промежутка. Как будут говорить про эти времена? Как о драматических, бесспорно. Как о трагических. Возможно, как о героических. Понятно, что героика останется, найдет свое место, станет обязательным элементом, возможно даже – общим местом", – резюмировал Жадан.

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