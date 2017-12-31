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Главная » Общество » Ударник Beatles Ринго Старр посвящен в рыцари

Ударник Beatles Ринго Старр посвящен в рыцари

Ударник Beatles Ринго Старр посвящен в рыцари
Фото: standard.co.uk

Самыми пожилыми награжденными в Великобритании в этом году стали два британца, которым исполнился 101 год

31.12.17 48
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Бывший ударник "битлов" Ринго Старр получил за заслуги в музыке рыцарское звание. Отныне к нему следует обращаться "сэр Ринго". Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Среди новоиспеченных рыцарей – бывший член группы Bee Gees Барри Гибб и бывший глава британской Либерально-демократической партии Ник Клегг.

В число награжденных Орденом Британской империи попали актер Хью Лори и музыкант из группы Soft Cell Марк Алмонд.

Информация о грядущем присвоении рыцарского титула сэру Ринго просочилась в СМИ еще до официального объявления. 20 лет назад аналогичной почести был удостоен другой музыкант "ливерпульской четверки" Пол Маккартни.

А до этого, в 1965 году, Орденов Британской империи удостоились все участники группы.

Ринго Старр, живущий в Лос-Анджелесе, заявил: "Это замечательно! Я польщен и обрадован тем, что оценили мой вклад в музыку и благотворительную работу, которыми я так люблю заниматься. Мир и любовь".

Ливерпульский клуб Cavern, с выступлений в котором началась история группы Beatles, отметил, что рыцарский титул Ринго Старру нужно было вручить уже давно.

Всего в списке людей, удостоенных в этом году высоких наград – 1123 имени. Из них 70% были отмечены за свою общественную деятельность.

Британские власти отметили, что в следующий раз в список награжденных попадут люди, отличившиеся при ликвидации пожара в Гренфелл-тауэре, а также граждане, проявившие доблесть, защищая людей от преступников, устроивших теракт и Манчестере.

Участник группы Bee Gees сэр Барри Гибб сказал, что очень польщен наградой и рад тому, что его музыка и благотворительная работа были отмечены рыцарским званием.

В 2002 году он был удостоен Ордена Британской империи. Тогда же эту награду получили его братья – Морис и Робин Гибб. "Этот титул по праву принадлежит и им", – сказал музыкант.

Члены группы Bee Gees выросли в Манчестере и прославились в 1960-х годах. Их лучшим достижением считается саундтрек к фильму "Лихорадка субботнего вечера" 1977 года.

Бывший лидер либеральных демократов Ник Клегг, также выразил благодарность за рыцарский титул, но подчеркнул, что не собирается заседать в палате лордов, несмотря на то, что рыцарство дает ему это право.

"Рыцарство совсем не означает, что я в дальнейшем намерен работать в палате лордов. У меня сохраняется антипатия к законодательным органам, которые не избираются", – заявил политик.

Самыми пожилыми награжденными в этом году стали два британца, которым исполнился 101 год.

Это Мордонт Коэн, получивший Орден Британской империи за просветительскую деятельность, посвященную событиям Второй мировой войны, и Хелена Джонс, удостоенная Медали Британской империи за работу с молодежью и общественную деятельность.

 

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