Луна будет видна на 14% больше и на 30% – ярче

В понедельник, 1 января, жители Земли смогут наблюдать Суперлуние. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на NASA.

Луна будет видна на 14% больше и на 30% – ярче. Наблюдать Суперлуние можно будет с вечера 1 января и до утра 2 января.

Кроме того, как подчеркивают в NASA, наблюдать Суперлуние можно будет также 31 января. При этом Суперлуние 31 января совпадет по времени с полным лунным затмением.