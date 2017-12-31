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Главная » Общество » В 2017 году вдвое уменьшилось число мигрантов, добравшихся в Европу через Средиземное море, – ООН

В 2017 году вдвое уменьшилось число мигрантов, добравшихся в Европу через Средиземное море, – ООН

В 2017 году вдвое уменьшилось число мигрантов, добравшихся в Европу через Средиземное море, – ООН
Фото: theguardian.com

За год в страны ЕС по морю прибыли более 170 тыс. мигрантов

31.12.17 30
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2017 года количество нелегальных мигрантов, которые пытаются добраться в Европу через Средиземное море, уменьшилось вдвое. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на данные Организации объединенных Наций.

По данным ООН, с начала 2017 года через Средиземное море в Европу прибыла 171 тысяча нелегальных мигрантов, что вдвое меньше, чем в прошлом году, и в 10 раз меньше, чем в 2015 году.

Также в ООН сообщают, что с начала года 3 тыс. беженцев, пытавшихся попасть морским путем в Европу, погибли в море. После закрытия так называемого балканского маршрута больше людей прибывает в ЕС через Италию и Испанию и гораздо меньше из Греции.

Главным пунктом, с которого начинаются нелегальные путешествия, остается Ливия. Недавно европейские и африканские лидеры предупредили об эвакуации части мигрантов после того, как телеканал CNN показал, как в Ливии преступники продают беженцев на рынках рабов.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что меры ЕС по перемещению беженцев потерпели поражение и разделили страны сообщества. Принять беженцев отказались, в частности, Венгрия и Польша. В Варшаве объясняли это требованиями безопасности страны.

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