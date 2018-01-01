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Главная » Общество » Тайные Санты. 5 почти волшебных историй, которые случаются раз в году
Тайные Санты. 5 почти волшебных историй, которые случаются раз в году
Фото: открытые источники

Тайные Санты. 5 почти волшебных историй, которые случаются раз в году

Новый год и Рождество — пора чудес. Главное чудо в том, что каждому из нас по силам сделать добрый поступок, и не важно, кто ты – английская королева или рядовой пенсионер

Галина Ковальчук - 01.01.18 29
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Есть теория о том, что Рождество в современном его понимании придумал писатель Чарльз Диккенс. Его повесть "Рождественская песнь" повествует о могущественных духах Рождества. Они настолько сильны, что даже такой скряга и мизантроп, как Эбенезер Скрудж, превращается в доброго человека, способного помогать людям. С тех пор непременные атрибуты новогодних праздников — не только ёлка, глинтвейн и колядки, но и альтруизм.

На Западе эту традицию называют "случайными актами доброты". Но они не случайны, ведь мало верить в чудо, творить его нужно своими руками. Может, причина тому — ожидание праздника или надежда на лучшее, но именно на повороте зимы люди чаще всего совершают очень добрые и трогательные поступки. Вот что можно сделать на Рождество.

Поставить себя на место другого

Это под силу даже британской королеве. Жизнь монаршей семьи подчиняется протоколу даже в том, что подавать к столу и в какой очерёдности "выгуливать" обувь. Но один раз в году традиции нарушаются — во время рождественского обеда. Обычно дежурный шеф-повар нарезает порциями рёбрышки, индейку и ветчину и уходит. Но на Рождество он остаётся за столом, и прислуживает ему королева: подносит рюмку виски, и они вместе выпивают за праздник.

Быть благодарным

Для хорошего Санты важно умение слушать, чтобы каждый ребёнок почувствовал себя особенным

Под Рождество в больнице британского городка Стэмфорд случается одна и та же история, причём уже 57 лет подряд. Дежурной медсестре почтальон приносит открытку с рисунком снегиря. Открытка — от пациента, который в 1960 году лечился в этой больнице, каждый год он находит время, чтобы поздравить медиков. В поздравлении мужчина благодарит врачей за их работу и пишет о том, как хорошо себя чувствует. Персонал больницы называет эту историю "самой большой тайной" и очень хочет узнать, кто этот пациент, но он продолжает хранить тайну, как настоящий Санта.

Исполнить чью-то мечту

Чудесные истории случаются и в Украине. Художнику Валерию Ермакову 79 лет, живёт он в умирающем селе Панасовка на Полтавщине. Валерий увлекается античной мифологией и вырезает скульптуры греческих богов и героев. Всю жизнь он мечтал побывать в Греции и увидеть искусство древних, и теперь его мечта осуществится. Перед Новым годом журналист Богдан Логвиненко написал о Валерии на своей странице в Facebook, и за 16 часов 500 человек собрали 60 тыс. грн, которых хватит и на поездку, и на гипс и краски.

Уважать потребности другого человека

В семье, живущей в канадском городе Саскатуне, поссорились дети, и старший ребёнок сломал игрушку младшего, которую ему подарили на Рождество. Родители, видя ссору, почему-то вызвали полицию. Разбирая конфликт, полицейские выяснили, что у семьи нет возможности купить новую игрушку. Тогда копы стали ездить по детским магазинам города, пытаясь сделать обмен. Во многих местах им отказали, но в одном магазине не только поменяли сломанную игрушку, но и снабдили полицейских подарками для других детей из этой семьи.

Не бросать дело Санты

77-летний пенсионер Рон Хорниблю — Санта с самым большим стажем в Великобритании. Он надевает костюм, поздравляет детей и раздаёт подарки уже 53 года подряд. Его рождественская карьера началась с семейных вечеринок, когда родился его сын Грэм. Теперь Рон — заслуженный Санта, он имеет медаль от правительства страны за длительную работу и кубок лучшего Санты за 2004 год, полученный на ежегодном фестивале, который проводится в Скандинавии.

Для хорошего Санты, говорит Рон, важно умение слушать, чтобы каждый ребёнок почувствовал себя особенным. А ещё — быть опрятным и не курить, ведь нет ничего хуже плохо пахнущего волшебника. Несмотря на внушительный стаж, Рон очень волнуется каждый раз, когда поднимается на крыльцо дома, где его ждут дети.

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