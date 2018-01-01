В честь дня рождения Бандеры в Киеве прошло факельное шествие

В Киеве прошел марш в честь 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
Факельное шествие организовали националисты из Правого сектора, Свободы и Национаьного корпуса.
За порядком следили около ста полицейских.
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Участники марша собрались в парке Шевченко и колонной отправились к Майдану Независимости.
Напомним, Фокус разбирался, кто такие украинские националисты и за что они борются.