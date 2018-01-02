Германия грозит Facebook штрафами за злоупотребление сбором данных

Соцсеть проводит политику, противоречащую нормам Европы по сбору и обработке данных пользователей

Американская интернет-компания Facebook может столкнуться со штрафами в Германии. Об этом заявил руководитель Федерального антимонопольного ведомства ФРГ Андреас Мунд, передает DW.

Указанная соцсеть проводит политику, которая противоречит европейским нормам по сбору и обработке данных пользователей.

Такие действия со стороны американской компании расцениваются экспертами антимонопольного ведомства ФРГ как "злоупотребление доминированием на рынке".

В ведомстве убеждены, что пользователям приходится считаться с массивным сбором их данных, в том числе и из других источников, о чем их не предупреждают.

Как уточнил Мунд, соответствующее предостережение относительно применения возможных штрафов американская компания получила в декабре 2017 года.

"Теперь мы увидим, как Facebook отреагирует на нашу критику, – пояснил руководитель контролирующего органа. – Только после этого в ведомстве будут размышлять над ответными санкциями".

Ранее сообщалось, что Facebook будет платить налоги в 25 странах мира.