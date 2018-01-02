Германия грозит Facebook штрафами за злоупотребление сбором данных

Американская интернет-компания Facebook может столкнуться со штрафами в Германии. Об этом заявил руководитель Федерального антимонопольного ведомства ФРГ Андреас Мунд, передает DW.
Указанная соцсеть проводит политику, которая противоречит европейским нормам по сбору и обработке данных пользователей.
Такие действия со стороны американской компании расцениваются экспертами антимонопольного ведомства ФРГ как "злоупотребление доминированием на рынке".
В ведомстве убеждены, что пользователям приходится считаться с массивным сбором их данных, в том числе и из других источников, о чем их не предупреждают.
Как уточнил Мунд, соответствующее предостережение относительно применения возможных штрафов американская компания получила в декабре 2017 года.
"Теперь мы увидим, как Facebook отреагирует на нашу критику, – пояснил руководитель контролирующего органа. – Только после этого в ведомстве будут размышлять над ответными санкциями".
Ранее сообщалось, что Facebook будет платить налоги в 25 странах мира.