Появилась схема новой окружной дороги Киева

В этом году начнется строительство новой окружной дороги в Киеве.
Об этом заявил мэр Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
По его словам, проект позволит пустить транзитный транспорт в объезд и разгрузить центр города.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верю не верю. Что из слов чиновников Мининфраструктуры правда, а что откровенный пиар
Поможет построить окружную китайская корпорация CRBC. Стоимость проекта около 2 миллиардов долларов.
Длина новой кольцевой дороги составит около 200 километров. При этом она будет проходить через следующие населенные пункты: Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь и Старые Петровцы.
Напомним, Укравтодор с 1 января отвечает только за 50 тыс. км дорог.