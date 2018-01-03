Закон об установке счетчиков на газ передан на подпись Порошенко

Общедомовой счетчик газа можно будет устанавливать только по согласию совладельцев многоквартирного дома

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о порядке установке счетчиков на газ и передал его на подпись президенту.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Закон предусматривает отсрочку граничного срока установки счетчиков на газ до 1 января 2021 года. Потребители смогут устанавливать поквартирные счетчики самостоятельно в течение этого года - в таком случае им компенсируют расходы в течение 12 месяцев (как именно - определит Кабмин).

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Общедомовой счетчик газа можно будет устанавливать только по согласию совладельцев многоквартирного дома, а если они не согласились - это не повод прекращать им поставки газа.

Документ вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Напомним, в Украине повысили с нового года тарифы на холодную воду.