В Венеции сегодня, 3 января, воры украли изысканные украшения из коллекции сокровищ индийских махараджей, которые были выставлены в Дворце Дожей. Об этом сообщает Украинские новости со ссылкой на The Telegraph.

Ювелирные изделия, среди которых браслеты и ожерелья, были бесцеремонно украдены в последний день выставки, которая открылась в сентябре. Украшения забрали прямо с витрины один, или, возможно, двое мужчинами, которые были замечены на камерах видеонаблюдения, но сумели сбежать.

Объявленная стоимость украденных предметов на таможенных формах составляла всего около 30 000 евро, но на самом деле они, вероятно, стоили миллионы, сообщили источники в полиции итальянским СМИ.

Выставка под названием "Сокровища Моголов и Магарадж" показала почти 300 предметов, охватывающих пять веков индийского мастерства.

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Коллекция принадлежит члену правящей семьи Аль-Тани Катара, и, когда она не демонстрируется на выставках по всему миру, находится под замком в Лондоне.

Украшения из украденной коллекции









Фото с сайта telegraph.co.uk