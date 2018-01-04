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Главная » Общество » Видео Самую дорогую бутылку водки стоимостью миллион евро украли в Дании

Видео Самую дорогую бутылку водки стоимостью миллион евро украли в Дании

<span class="label red">Видео</span> Самую дорогую бутылку водки стоимостью миллион евро украли в Дании
Похищенная бутылка водки Russo Baltique / Фото: tv2lorry.dk

Бутылка была изготовлена с применением 3 кг золота и 3 кг серебра

04.01.18 344
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В Копенгагене украдена одна из самых дорогих в мире бутылок водки, привезенная, по словам ее владельца, из России. Кража произошла в баре Café 33, где выставлена коллекция водок. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

Стоимость бутылки водки Russo Baltique, которая является единственной в своем роде, оценивается в 1,1 млн евро.

Владелец коллекции Брайан Энгберг сообщил о краже в полицию. На своей странице в Facebook он опубликовал фотографии предполагаемого преступника с замаскированным лицом, сделанные с камеры наблюдения. Коллекционер рассказал, что "одолжил в России" бутылку около полугода назад, застрахована она не была.

Бутылка была изготовлена с применением 3 кг золота и 3 кг серебра, а также украшена эмблемой с автомобилем, участвовавшем в ралли Монте-Карло в 1912 году, и частью его кожаного сиденья.

Владелец бара заявил, что похитители имели ключ или скопировали ключ, с помощью которого разблокировали входную дверь. Преступники зашли в бар и разбили двери в музей водки в подвале. Тогда они забрали только эту бутылку, хотя в коллекции было еще 1200 других бутылок.

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