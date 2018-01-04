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Главная » Общество » Видео Миротворец скорее разжигает конфликт, чем служит делу мира, - Быстряков

Видео Миротворец скорее разжигает конфликт, чем служит делу мира, - Быстряков

<span class="label red">Видео</span> Миротворец скорее разжигает конфликт, чем служит делу мира, - Быстряков
Фото: РИА Новости Украина

Известный украинский композитор резко отреагировал на занесение его в базу известного сайта

04.01.18 940
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Активисты сайта "Миротворец" включили в свою базу имя украинского композитора и шоумена Владимира Быстрякова за его публичную позицию по поводу террористических организаций Донбасса.

Участники проекта собрали цитаты в СМИ Быстрякова. Например, в одном из комментариев он заявлял, что "на Донбассе нет российских войск".

Также Быстряков говорит о "засилье западенской культуры в Украине", которая, якобы, мешает популяризации его, русскоязычных, песен.

"Миротворцы" свое решение в отношении композитора объяснили тем, что он публично выступает с антиукраинской пропагандой, поддерживает пророссийские террористические организации и выступает за российскую агрессию против Украины.

На просьбу "Обозревателя" прокомментировать действия волонтеров "Миротворца" , композитор ответил: "Дело в том, что ситуация меняется. И я думаю, что скоро они будут просить политического убежища… Это не "Миротворец". На мой взгляд, они скорее разжигают конфликт, чем служат делу мира… Я выходил на площадь, собирал людей? Я организовал структуру какую-то? Выходил с коктейлем Молотова? Я просто высказал свою точку зрения. В чем мое преступление? Это чистая вкусовщина: им что-то нравится, что-то не нравится".

Напомним, Владимир Быстряков является автором музыки ко многим фильмам и песням. Например, такой

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