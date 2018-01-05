Дух Рождества. Как датская фокусница объединяет людей

Фокус позвал Метте Фалькенбринк на скайп-свидание, чтобы узнать, зачем весёлому видеоблогеру снимать серьёзные ролики, почему она отказалась от роли изобретательницы и что влияет на её судьбу

Внешне Метте Фалькенбринк похожа на Рапунцель: длинные светлые волосы, добрая улыбка и большие глаза, которые датчанка смешно округляет всякий раз, когда говорит о чём-то значимом. Жизнь сказочной принцессы отравляла злая колдунья. У 56-летней Метте такая тоже есть — беспощадная болезнь Паркинсона.

Доброе утро

Глубокий вдох, порция лекарств, минута на "подождать, пока подействует". Именно так выглядит каждое утро фрау Фалькенбринк. Метте не любит рутину, но не может позволить себе срывать утренний ритуал.

Её день не всегда начинался так. В другой почти забытой реальности не было таблеток. Метте могла встретить утро пробежкой или тестированием нового трюка — ей как профессиональной фокуснице было важно регулярно тренировать мелкую моторику.

— Я люблю повторять, что всегда шла по жизни семимильными шагами. Теперь иду шестимильными. Зато успеваю рассмотреть, что происходит вокруг.

Заключённая в сказочной башне принцесса часами просиживала на единственном подоконнике своей темницы. Метте, пленнице своего недуга, повезло больше: в её распоряжении не только физические, но и виртуальные окна в мир — YouTube и соцсети.

Именно там датчанка ежедневно ищет вдохновение ("Каждое утро дарю себе 50 минут смеха"). А затем делится им с другими — включает камеру и снимает собственные ролики. Одна из её работ, "Небольшой совет для тех, кому не хватает рождественского настроения", уже набрала в сети 4 млн просмотров.

Идея этого видео пришла к ней утром. Метте смотрела какой-то видеоурок: длинноволосая бразильская fashion-блогер обучала подписчиц собирать шевелюру в эффектный пучок. Фалькенбринк не только повторила, но и усовершенствовала увиденное: с невозмутимым выражением лица она соорудила на голове конусообразную причёску, напоминающую новогоднюю ёлку. Для большей правдоподобности добавила гирлянд.

— Многие девушки захотят встретить Рождество с распущенными волосами. А причёсок в стиле "волосы дыбом" мы не видели с конца 1970-х. Я сказала себе: пришло время поднять волосы. Включила камеру на телефоне, повеселилась от души и выложила ролик в сеть, чтобы показать друзьям.

Её "Небольшой совет" разлетелся, как вирус. Пользователям пришлась по душе "ёлка, которая всегда с тобой". Тем временем Метте, в совершенстве владеющая английским, впервые испытала прелести языкового барьера.

— Один из самых забавных случаев — переписка с парнем из России. Представляете, он попытался соорудить ёлку на лысине. Мы никак не могли с ним объясниться: он не знал датского, я — русского. Автоматические переводчики не особо помогали. А потом он прислал это фото, и я поняла, что моё видео ему понравилось.

Чужие селфи с причёсками-ёлками, которыми завалена её Facebook-страница, Метте называет "лучшими лекарствами и лучшей наградой".

— Метте, — говорю ей, — а ведь каждый мог бы снимать видео, делиться позитивом, веселить других. Но, как правило, люди этого не делают.

— Думаю, люди боятся того, что смеяться будут не с ними, а над ними, они слишком озабочены тем, чтобы не показаться глупыми или "с другой планеты". Поверьте: я — с этой. Мне глубоко небезразлично, что происходит в мире, я внимательно слежу за новостями, — Метте делает небольшую паузу, словно сверяя свои слова с какой-то невидимой базой данных. — Сейчас, как никогда, людям нужно искать общий язык. Если есть незлое забавное видео и мы вместе над ним смеёмся — разве это не объединяет нас?

Ответственность

Желание объединять людей появилось у Метте не случайно. В подростковом возрасте она узнала о том, что её настоящая мать когда-то покончила жизнь самоубийством, а те, кого девушка считала своими родителями, на самом деле приходились ей бабушкой и дедушкой.

— В этот момент я чётко осознала, какой одинокой была бы моя жизнь без родных и друзей. Я решила делать всё, чтобы дарить хорошее настроение максимальному количеству людей: играть на гитаре, петь, показывать фокусы, шутить.

Четыре года назад фрау Фалькенбринк повторила подвиг Мюнхгаузена, вытащив себя за волосы из болота

А ещё неугомонная Метте увлеклась изобретениями. Я узнаю об этом случайно — когда вместо любимого анекдота собеседница делится самой смешной историей из своей жизни.

В 2006-м Метте Фалькенбринк смастерила свою версию женского pee-tube ("труба для мочеиспускания").

— В Дании очередь в женскую уборную всегда гораздо длиннее, чем в мужскую, — объясняет Метте. — А с помощью pee-tube женщина могла воспользоваться мужским писсуаром, ей не нужно было стоять в длинных очередях. Подходишь, один конец приспособления — в штаны, второй — к писсуару. И рядом стоящий мужчина ничего не увидит, только трубочку.

На одном из датских фестивалей Метте ждал настоящий коммерческий успех — она продала 403 трубочки. На этом весёлая часть истории заканчивается, голос рассказчицы грустнеет: какой-то мужчина украл её идею и даже наладил конвейерное производство, раз и навсегда отбив у моей собеседницы желание изобретать.

— Как видите, у безграничного доверия есть обратная сторона. Но жизнь — не только разочарования. После того случая я встретила столько хороших людей! — Метте моментально ловит себя "на горячем" и перенаправляет разговор в позитивное русло.

Беги, Метте, беги

У Метте отлично получается ограждать других от негатива. Спасать от безнадёги себя — более сложная задача.

Тем не менее четыре года назад фрау Фалькенбринк повторила подвиг Мюнхгаузена, вытащив себя за волосы из болота. На тот момент она уже распрощалась с карьерой фокусницы ("Как можно запланировать шоу, если за два часа до выступления моё тело начинает жутко трясти?"), отказалась от пробежек и футбола ("25 лет гоняла мяч, а теперь — ходунки").

Метте решила отвлечься, доказать и себе, и злой колдунье из башни, что не собирается сдаваться.

— Знаете, что я решила? Пробежать 500 метров. На тот момент я еле передвигалась. Просто выбрала дату и сказала себе: "Ровно через год ты побежишь". И начала тренироваться. Конечно, мне было тяжело. Но в назначенный день 80 моих друзей пришли поддержать меня. Я двигалась к отметке "500", а они находились рядом. Это было непередаваемое ощущение.

Позже Метте снимет видео "Be aware". О цепочке, которая начинается с мыслей:

— Есть одна старая пословица. Фундамент всего, что с нами происходит, — наше мировоззрение. Будьте внимательны к своим мыслям — они формируют ваше мнение. Мнение, в свою очередь, перерастает в действие, действия — в привычку, а привычки — это то, что формирует ваш характер. Будьте внимательны к своему характеру, он станет вашей судьбой. Как только я начинаю ныть: "Как всё плохо, что со мной стало…", заставляю себя переключаться, думать о хорошем.

Глядя на сияющую Метте, я пытаюсь вспомнить: сумела ли отважная Рапунцель победить злую колдунью? Впрочем, это неважно. Жизнь интереснее любой сказки.