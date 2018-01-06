В столице Дании Копенгагене на стройплощадке обнаружили пустой украденную самую дорогую бутылку водки в мире. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на издание Ekstra Bladet.

Строители обнаружили бутылку водки Russo-Baltique в населенном пункте Шарлоттенлунд по приходе на работу утром 5 января, о чем сообщили в полицию.

В полиции подтвердили, что найденная бутылка находится в их распоряжении, однако от других комментариев воздерживаются.

В свою очередь, владелец бутылки утверждает, что она была обнаружена пустой.

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Самая дорогая в мире бутылка

Фото: Privat / Ekstra Bladet

Напомним, самая дорогая в мире бутылка водки была украдена из бара в Копенгагене 2 января. Стоимость бутылки объемом 6 литров составляет $1,3 млн, поскольку она сделана из 3 кг золота и серебра, бриллиантов и кожи первого автомобиля Монте-Карло.