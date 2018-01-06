Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с наступающим Рождеством и призвал помолиться за тех, кто защищает государство. Видео поздравления обнародовано на странице главы государства в Facebook.

"Рождество – рождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость. Давайте вспомним теплым словом тех, кто живет в нашем сердце! Поблагодарим родителей, детей, родных и близких, друзей и коллег за то, что мы - вместе! Вспомним сегодня тех, кто защищает нашу страну. И помолимся за них, попросив для них у Бога здоровья и силы", - написал Порошенко.

Первая леди Марина Порошенко, в свою очередь, призвала вспомнить "теплым словом тех, кто живет в нашем сердце", поблагодарить родителей, детей, родных и близких, друзей и коллег за то, что "мы – вместе".