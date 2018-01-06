Новый год на Софийской площади встретило рекордное количество человек, - КГГА

Новый 2018 год на Софийской площади в Киеве встречали около 125-130 тыс. человек, что является рекордным количеством за последнее время. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Знаете, пока что, начиная с Нового года-2015, это рекорд. Для сравнения: 2015 на Софийской встречали чуть более 40 тыс. украинцев, 2016 - около 70 тыс., 2017 - около 100 тыс. На моей памяти только одна Новогодняя ночь собрала больше людей вместе - Новый год-2014. В ту ночь, если память не изменяет, нас было где-то полмиллиона на Майдане. Это невероятно приятно, что Киев хотят посетить все больше людей, как иностранных, так и внутренних туристов", - отметил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В первый день нового года в Киеве родились 55 детей

Он добавил, что согласно прогнозам городского управления туризма, в период с 19 декабря по 19 января, количество людей, которые посетят праздничные локации в Киеве, составит около 4 млн. Из них - где-то 100 тыс. туристов из других регионов Украины, а еще около 10 тыс. - иностранные гости.