Праздники без потребительства. 7 способов научить ребёнка дарить подарки

Многие родители сталкиваются в магазинах с детскими истериками, когда от них требуют что-то купить. Особенно это актуально в канун праздников, когда все вокруг покупают подарки. Психологическая ловушка заключается в том, что именно на праздники собирается вся семья и ребёнок получает массу подарков от бабушек-дедушек и других родственников дальнего круга. Дети привыкают к подаркам, требуют их и обижаются, если для них ничего не припасли. Но всё же возможно сместить акценты с потребительства и направить внимание ребёнка на атмосферу праздника и общение с близкими людьми.

Дарить приятно

Расхожая фраза о том, что даритель получает такое же удовольствие, как и тот, кто получает подарок, подтверждается наукой. Американские нейробиологи из Национального института науки в 2006 году провели исследование и установили, что в организме дарителя повышается уровень дофамина, гормона удовольствия, а в мозге активируется зона радости.

Для маленького ребёнка наука не аргумент, однако привить ему радость дарения можно с помощью милой традиции. Если у малыша есть братья-сёстры или близкие друзья, предложите обмениваться игрушками. Так он узнает, что отдавать — это не катастрофа, а радость.

Отношения важнее, чем вещи

Психотерапевт Шон Гровер утверждает, что высокая самооценка и ощущение счастья у ребёнка зависят не от владения материальными ценностями, а от хороших отношений с родителями и другими близкими людьми. И если уж дарить подарки, то главным в них должна быть не цена, а любовь и забота друг о друге. Продемонстрировать их помогает традиция самим делать поздравительные открытки к праздникам. Для этого не нужно много денег, при этом ребёнок получает опыт создания подарка, который будет ещё полезнее, если родители станут ему помогать.

Критическое мышление

Если вы говорите ребёнку о "следующем разе" или "потому что потому", он всё принимает на свой счёт, чувствует себя виноватым и ненужным

В канун праздников витрины каждого магазина буквально кричат о том, чтобы мы купили всё там выставленное, а страницы сайтов заполнены предложениями о скидках. Сопротивляться такому напору очень трудно, но можно научиться воспринимать его критически. К примеру, вы можете поиграть с ребёнком в такую игру. Предложите ему представить себя производителем товаров и спросите, что бы он делал, если бы ему нужно было их продать. Или, когда вам встретится реклама, спросите его, что подразумевает тот или иной слоган. Так вы научите ребёнка видеть суть рекламы и распознавать манипуляции.

Вечеринки дома полезнее, чем в кафе

Если вы стоите перед выбором, где проводить детский праздник, лучше организовать его дома. Психологически он полезнее ребенку: дома он в безопасности, обстановка привычная, и всё его внимание сосредоточено на людях, пришедших на праздник. В кафе внимание рассеивается, причём на вещи, побуждающие к потребительству. В таких местах детей непрерывно кормят и заваливают игрушками, из которых нужно собирать коллекцию (а, значит, вам снова придётся пойти в то кафе, чтобы купить новую игрушку). Кроме того, на детских праздниках в кафе работают аниматоры, а сами дети являются пассивными участниками действа. По отзывам родителей, большинство детей, которых приглашали на вечеринку в кафе, потом не могли вспомнить, чей это был праздник.

Проведите неделю без шопинга

Попробуйте провести эксперимент и в течение недели не покупать ничего, даже за хлебом не заходить. Это сложно, особенно накануне праздников, однако может принести двойную пользу. Во-первых, в домашних "закромах" вы обнаружите множество полезных вещей, во-вторых, сможете точнее рассчитать объём потребления и не делать ненужных покупок. При этом стоит поговорить с детьми о том, что ничего страшного не случится, если вы на недельку перестанете ходить по магазинам.

Долгая жизнь вещей

Детский консьюмеризм часто начинается с родительской фразы "Мы это выбросим, а купим тебе новое". Жизнь вещей можно продлить, если научить ребёнка простому ремонту — подклеить или пришить оторвавшуюся деталь. Так вы научите его не только бережно относиться к вещам, но и ценить сложные, но интересные задания, которые он может выполнить. Выбрасывать еду тоже нежелательно, это воспитывает привередливых едоков.

Если подарка не будет

Чего точно не стоит делать — это выражаться категорически и неаргументированно. Если вы говорите ребенку о "следующем разе" или "потому что потому", он всё принимает на свой счёт, чувствует себя виноватым и ненужным. Если в семье нет денег на покупки, это нужно объяснить ребёнку, но ни в коем случае не жаловаться. Ребёнок, опять же, почувствует себя виноватым, и его самооценка понизится. Оптимальный вариант объяснения — рассказать о финансовых приоритетах, о том, что вы планируете купить что-то важное для семьи, обсудить это с ним. Так ребёнок включится в семейную историю и почувствует свою важность.