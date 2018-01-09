За девять дней нового года в больницы с корью угодили 18 юных киевлян

С начала 2018 года в Детскую инфекционную больницу Киева с диагнозом корь госпитализированы 16 маленьких жителей столицы.
Симптомы болезни у всех малышей, якобы, появились после посещения одного из массовых мероприятий.
Об этом сообщает УНН.
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"Сегодня в Детской инфекционной больнице находится 16 детей, которым поставлен диагноз корь. Все они поступили в медицинское учреждение в этом году. Им оказывается необходимая врачебная помощь", - рассказали в Департаменте здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА).
Напомним, корь - это инфекционное заболевание, которое характеризуется выраженной интоксикацией, лихорадкой, воспалительными процессами со стороны дыхательных путей, конъюнктивитом, появлением своеобразных пятен на слизистой оболочке ротовой полости.