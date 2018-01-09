Они приехали на двух микроавтобусах, со стрельбой выбили двери, проникли в клуб и устроили там драку

По факту стрельбы в стриптиз-клубе DOLLS на улице Большой Васильковской в Киеве начато уголовное производство по статье "хулиганство".

Как сообщили в столичном управлении Нацполиции, правонарушители выбили входные двери в заведение, устроили там драку, а также совершили несколько выстрелов.

"В развлекательное заведение пытался зайти человек, но охрана объяснила, что заведение не работает. Это возмутило незнакомца, и он пригласил охранника клуба на улицу, где его ждали двое мужчин. Между охранником и неизвестными возник конфликт, в результате чего один из нападавших достал из машины предмет, похожий на пистолет, и начал им угрожать. После словесной перепалки мужчины поехали в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Впрочем, спустя некоторое время на место происшествия на двух микроавтобусах приехали около 20 человек, которые со стрельбой выбили двери, проникли в клуб и устроили там драку.

"В результате инцидента персонал заведения получил незначительные телесные повреждения. На место происшествия вызвали полицию… Злоумышленники скрылись до прибытия правоохранителей... Сейчас проверяются записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к происшествию", - добавили в полиции.