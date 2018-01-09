В Украине в прошлом году было совершено 1551 убийство

Об этом в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Только за 2017 год было совершено 1551 убийство, из них 89 % - раскрыто", - написал он.

Кроме того, Аброськин отметил, что в Нацполиции не намерены "комментировать те или иные высказывания лиц, которые считают себя "специалистами".

"Каждый должен заниматься своим делом, в котором он является настоящим профессионалом. Невозможно предоставить корректную оценку, не обладая полным объемом всех обстоятельств совершенного преступления и имеющихся доказательств", - добавил он.

Напомним, прокуратура Киева направила в суд дело об убийстве Бузины.