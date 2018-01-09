В прошлом году самыми популярными именами в Киеве были София и Артем

В 2017 году в Киеве родилось около 36 тыс. детей (в 2016 году - 36 722 ребенка). Самым популярным именем среди новорожденных девочек стала София, а среди мальчиков – Артем. Об этом сообщает пресс-служба главного территориального управления юстиции в Киеве.
Девочкам чаще всего давали имена: София, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Анна, Елизавета, Полина, Карина, Вероника, Милана, Кира, Соломия.
Редкими именами среди девочек были Анфиса, Асфея, Айоланта, Квитка-Наталья, Лелея, Лисана, Милания, Мирабелла, Рафаэлла, Радомера, Ева-Федория, Юнона, Мелодия, Шантай, Элеонора, Доминика, Эмиссия, Лика, Аоира, Афина, Виола, Эльза, Глория.
При выборе имени для мальчиков родители чаще всего предпочитали имена Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр, Тимофей, Владислав, Матвей, Илья, Андрей.
Среди редких имен - Аристотелис, Всеволод, Эмануэль, Михей, Ангел, Ори, Ноэль, Трифон, Фаддей, Лукас, Ареф, Роберт, Леон, Дорофей, Арон, Боремир, Адольф, Антип, Эрнст, Альваро, Орфес, Оушен, Ноа-Габ, Прохор-Джай.