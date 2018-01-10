Француженки выступили против "ненависти к мужчинам"

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Le Monde.

Так, во всем мире началась "кампания преследования мужчин", возникшая после обвинения голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Авторы письма уверены, что кампания #MeToo переросла в способ публичного обвинения людей, которые не получают права на ответные действия. Они также называют право мужчин "приставать к женщинам" неотъемлемой частью сексуальной свободы.

Француженки подчеркивают, что женщины "прекрасно знают о дикой и агрессивной природе сексуального желания".

"Насилие – это преступление. Однако настойчивое или бестактное приставание не является преступлением, как галантность не представляет собой агрессивный мачизм. Кроме того, ввиду дела Вайнштейна тема сексуальных домогательств приобрела законную огласку. Однако, эта свобода слова привела к противоположному - людей заставляют говорить так, как надо, и заставляют молчать несогласных", – говорится в тексте письма.

Напомним, Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании.