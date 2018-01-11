В Минздраве объяснили, как будут формировать цены на медуслуги

Тарифы на медицинские услуги будут сформированы по принципу диагностически-родственных групп (ДРГ).
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк агентству Интерфакс-Украина.
Тарифы рассчитают по принципу ДРГ- группам заболеваний, которые похожи между собой клинически и финансово. Сначала группируются клинические параметры, например, все, что касается аппендицитов, далее в этой группе формируется еще две – дешевая и дорогая.
Тариф рассчитывается так: базовая ставка, умноженная на коэффициент. Базовая ставка - средняя стоимость среднего случая по стране.
Коэффициенты будут формироваться в зависимости от сложности, по группе заболеваний, типу больницы, а также будут частью политики здравоохранения.
Напомним, Минздрав готов позволить знахарям и целителям работать без спецразрешений.