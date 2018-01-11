В Минздраве объяснили, как будут формировать цены на медуслуги

Тарифы зависят от сложности услуг, группы заболеваний и типа больницы

Тарифы на медицинские услуги будут сформированы по принципу диагностически-родственных групп (ДРГ).

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк агентству Интерфакс-Украина.

Тарифы рассчитают по принципу ДРГ- группам заболеваний, которые похожи между собой клинически и финансово. Сначала группируются клинические параметры, например, все, что касается аппендицитов, далее в этой группе формируется еще две – дешевая и дорогая.

Тариф рассчитывается так: базовая ставка, умноженная на коэффициент. Базовая ставка - средняя стоимость среднего случая по стране.

Коэффициенты будут формироваться в зависимости от сложности, по группе заболеваний, типу больницы, а также будут частью политики здравоохранения.

Напомним, Минздрав готов позволить знахарям и целителям работать без спецразрешений.