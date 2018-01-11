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Главная » Общество » Ульяне Супрун назначили нового заместителя

Ульяне Супрун назначили нового заместителя

Ульяне Супрун назначили нового заместителя
Ольга Стефанишина / Фото: Голос столицы

Ольга Стефанишина была исполнительным директором благотворительного фонда "Пациенты Украины"

11.01.18 283
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Правительство назначило на должность заместителя министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Ольгу Стефанишину.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Новый заместитель министра будет отвечать за направления евроинтеграции и закупок лекарственных средств.

"Ольга Стефанишина более 10 лет занимается адвокацией прав пациентов. Она является соучредителем, а с 2011 года -  исполнительным директором благотворительного фонда "Пациенты Украины"... Ольга является соавтором закона о передаче государственных закупок лекарственных средств международным специализированным организациям. Этот реформаторский закон помог исключить коррупционную составляющую из системы государственных закупок лекарств и ежегодно экономит Украины до 40% государственного бюджета", - говорится в сообщении.

В новой должности Стефанишина продолжит работу по расширению доступа пациентов к лечению, а также выполнению ключевых обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, 9 августа 2017 года Кабинет министров поддержал решение заместителя министра здравоохранения Оксаны Сивак об отставке.

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