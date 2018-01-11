Ульяне Супрун назначили нового заместителя

Правительство назначило на должность заместителя министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Ольгу Стефанишину.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Новый заместитель министра будет отвечать за направления евроинтеграции и закупок лекарственных средств.
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"Ольга Стефанишина более 10 лет занимается адвокацией прав пациентов. Она является соучредителем, а с 2011 года - исполнительным директором благотворительного фонда "Пациенты Украины"... Ольга является соавтором закона о передаче государственных закупок лекарственных средств международным специализированным организациям. Этот реформаторский закон помог исключить коррупционную составляющую из системы государственных закупок лекарств и ежегодно экономит Украины до 40% государственного бюджета", - говорится в сообщении.
В новой должности Стефанишина продолжит работу по расширению доступа пациентов к лечению, а также выполнению ключевых обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.
Напомним, 9 августа 2017 года Кабинет министров поддержал решение заместителя министра здравоохранения Оксаны Сивак об отставке.