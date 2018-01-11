Эпидемии кори в Украине нет, - Супрун

И.о. министра заверила, что в тех областях, где были вспышки болезни, уже вакцинировано почти 80% детей

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в Украине нет эпидемии кори.

Об этом сообщает Укринформ.

"Есть вспышки в Киеве, была в лагере ромов и в цирке, но вы никогда не знаете, когда будут люди вокруг вас больны, поэтому надо иметь прививки, чтобы защитить себя и своих детей. Но об эпидемии речь не идет", — сказала Супрун.

По ее словам, еще с сентября работает штаб, который контролирует ситуацию с корью, потому что была вспышка болезни в трех областях, а теперь еще в столице небольшая вспышка.

"Как вы знаете, большинство детей, заболевших корью, не имели прививки. Поэтому самое важное — прививки, потому что это защищает человека от заболевания", — заявила Супрун.

Она заверила, что в тех областях, где были вспышки болезни, уже вакцинировано почти 80% детей, а также запрещено посещать детсады и школы без прививок.

Напомним, в 2017 году заболеваемость корью выросла в 43 раза.