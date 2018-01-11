Трансляция советских фильмов на Новый год стоила Интеру и СТБ внеплановой проверки

Телеканалам "Интер" и "СТБ" за трансляцию передач с участием лиц из санкционного списка назначена внеплановая проверка.
Такое решение было принято на заседании Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины.
Регулятор на своем сайте отмечает, что в эфирах телеканалов были зафиксированы программы с участием Олега Табакова и Валентины Талызиной.
В связи с этим, решено подробно изучить вопросы трансляций передач, несущих признаки таких, что не допущены к трансляции на территории Украины.
Также Нацсовет решил назначить внеплановую проверку "Русское радио Украина" по итогам мониторинга, зафиксировавшего в эфире радиокомпании недостаточные объемы ведения передач на государственном языке.
Напомним, Андрей Курков считает, что русскоязычие нужно признать украинской "культурной собственностью".