Трансляция советских фильмов на Новый год стоила Интеру и СТБ внеплановой проверки

Олег Табаков в фильме "Москва слезам не верит" / Скриншот видео

Телеканалы показали "Москва слезам не верит" и "Иронию судьбы, или с легким паром"

Телеканалам "Интер" и "СТБ" за трансляцию передач с участием лиц из санкционного списка назначена внеплановая проверка.

Такое решение было принято на заседании Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

Регулятор на своем сайте отмечает, что в эфирах телеканалов были зафиксированы программы с участием Олега Табакова и Валентины Талызиной.

В связи с этим, решено подробно изучить вопросы трансляций передач, несущих признаки таких, что не допущены к трансляции на территории Украины.

Также Нацсовет решил назначить внеплановую проверку "Русское радио Украина" по итогам мониторинга, зафиксировавшего в эфире радиокомпании недостаточные объемы ведения передач на государственном языке.

Напомним, Андрей Курков считает, что русскоязычие нужно признать украинской "культурной собственностью".