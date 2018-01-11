Рейсы в Астану из Киева могут быть отменены

В аэропорту "Борисполь" советуют пассажирам уточнять у авиакомпаний возможную отмену рейсов в Астану.

Первый замгендиректора аэропорта Евгений Дыхне отметил, что в Астане в связи с объявлением чрезвычайной ситуации приостановлена работа аэропорта, передает "112 Украина".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сахаре третий год подряд выпал снег

"Сегодня утренний рейс из Астаны не прибыл. Это связано с погодными условиями аэропорта. Вечерний рейс авиакомпании МАУ пока стоит в плане, пассажирам советуем как с авиакомпанией Air Astana, так и с МАУ держать связь по поводу дальнейших возможностей перелетов в сторону Астаны. Вечерний рейс на Алматы пока тоже стоит по расписанию. Сегодня советуем всем пассажирам связываться со своей авиакомпанией, уточнять время и возможность вылета", - сказал Дыхне.

Отметим, казахстанскую столицу сегодня накрыла мощная снежная буря, из-за которой в городе объявлено ЧП.

Напомним, Флориду впервые за почти 29 лет засыпало снегом.