В Запорожской области родился богатырь

Мальчик весом 7 кг 900 грамм появился на свет в Запорожском областном перинатальном центре.
Как сообщают "Факты", маленький богатырь стал восьмым ребенком в семье.
Долгожданного сына назвали Николаем, родился он 3 января. У него уже есть семеро сестер, и, по словам родителей, каждый следующий ребенок весил больше предыдущего.
Проживает многодетная семья Дядько в селе Запорожец Запорожского района. Заводить еще одного ребенка пока не планируют.
Напомним, в тройку самых популярных имен новорожденных в Австрии попал Мухаммед.