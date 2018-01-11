В Киеве установят памятник погибшим в АТО военным

В Киеве установят памятник в честь военнослужащих, погибших в антитеррористические операции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Архитектурная форма задумана в виде беседки. Ее обустроят на Воздухофлотском проспекте, 6 в Соломенском районе", - говорится в сообщении.

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Памятник будет называться "Экспозиция книги памяти погибшим военнослужащим Вооруженных сил Украины во время проведения антитеррористической операции". Распоряжение КГГА выдано по обращению Вооруженных сил Украины.

Установка произойдет за счет финансов Министерства обороны Украины, без дополнительных средств городского бюджета.