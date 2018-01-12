По Киеву поедет трамвай "Ярослав Мудрый"

Современные польские трамваи PESA, которые в конце декабря получил Киев, уже начали оформлять портретами выдающихся украинцев, киевлян.
Об этом сообщатся на сайте КГГА.
В частности на трамваях рисуют портреты Анны Киевской, Ярослава Мудрого, Сержа Лифаря, Владислава Городецкого, Казимира Малевича, Ивана Фундуклея, Марии Заньковецкой, Александра Вертинского и других.
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Кроме того, в каждом трамвае будет установлен видеоэкран, на котором будут демонстрировать короткий видеоролик о той или иной выдающейся личности.
Первыми на маршрут выйдут "Анна Киевская" и "Ярослав Мудрый".
Отметим, польские трамваи PESA курсируют на Борщаговской линии. Однако, по словам мэра Киева Кличко, их планируют пустить и в других районах. В частности, для реализации этого в 2018 году предусмотрена реконструкция трамвайной линии на Подоле, на Левом берегу, реконструкция трамвайных переездов.
Напомним, ограничения на въезд фур в Киев сняты.