По Киеву поедет трамвай "Ярослав Мудрый"

В столице запускают трамваи с портретами выдающихся украинцев

Современные польские трамваи PESA, которые в конце декабря получил Киев, уже начали оформлять портретами выдающихся украинцев, киевлян.

Об этом сообщатся на сайте КГГА.

В частности на трамваях рисуют портреты Анны Киевской, Ярослава Мудрого, Сержа Лифаря, Владислава Городецкого, Казимира Малевича, Ивана Фундуклея, Марии Заньковецкой, Александра Вертинского и других.

Кроме того, в каждом трамвае будет установлен видеоэкран, на котором будут демонстрировать короткий видеоролик о той или иной выдающейся личности.

Первыми на маршрут выйдут "Анна Киевская" и "Ярослав Мудрый".

Отметим, польские трамваи PESA курсируют на Борщаговской линии. Однако, по словам мэра Киева Кличко, их планируют пустить и в других районах. В частности, для реализации этого в 2018 году предусмотрена реконструкция трамвайной линии на Подоле, на Левом берегу, реконструкция трамвайных переездов.

Напомним, ограничения на въезд фур в Киев сняты.