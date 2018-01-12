Границу с ОРДЛО в 2017 году пересекли более 11 млн гражданских лиц

Наиболее загруженными были контрольно-пропускные пункты "Марьинка", "Майорск" и "Станица Луганская"

Линию разграничения на востоке Украины в 2017 году пересекли 11 млн 331,6 тыс. гражданских лиц.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Наиболее загруженными были контрольно-пропускные пункты "Марьинка", "Майорск" и "Станица Луганская".

В декабре линию соприкосновения в обоих направлениях пересекли 1 млн 84 тыс. человек, из них 854,1 тыс. - через контрольные пункты въезда/выезда в Донецкой области и 230,3 тыс. - в Луганской. С контролируемой территории на временно неподконтрольную выехали 557,1 тыс. человек, в обратном направлении - 527,2 тыс.

Также на территории, которые временно находятся не под контролем Украины, через КПВВ "Новотроицкое" было доставлено 777,3 тонн гуманитарных грузов, из них продуктов 341,5 тонн, строительных материалов 379, 9 тонн, медпрепаратов и оборудования 25,6 тонн.

Административную границу с аннексированным Крымом в 2017 году пересекли 2 млн 513,3 тыс. человек. По информации министерства, самая большая загруженность на КПВВ наблюдалась в августе. Тогда на Донбассе линию разграничения пересекли 1,1 млн человек, админграницу с Крымом - почти 360 тыс. человек.

Напомним, "Мотор Сич" объявила об утрате контроля над своим заводом в ОРДЛО.