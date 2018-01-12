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Главная » Общество » Врачи рассказали, кому, когда и как вакцинироваться от кори
Корь в Украине

Врачи рассказали, кому, когда и как вакцинироваться от кори

Врачи рассказали, кому, когда и как вакцинироваться от кори
Фото: e-medicina.md

Корь – смертельно опасное заболевание

12.01.18 2291
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Заведующая кафедры инфекционных болезней НМУ им.Богомольца, заслуженный врач Украины профессор Ольга Голубовская рассказывает, что вакцинация против кори входит в украинский Календарь прививок. Проводят вакцинацию в 1 год и повторно в 6 лет.

"Если по разным причинам вакцинация не сделана, ее делают детям в любом возрасте, лучше - дважды (на первое введение антитела формируются у 85-93% людей, на второе - у 97%) с интервалом между прививками минимум 28 дней. Для того, чтобы достоверно выяснить, имеет человек антитела против кори или нет (он может перенести заболевание на субклиническом уровне и не знать об этом) необходимо сделать соответствующий анализ крови (анти measles IgG)", - цитирует профессора УНИАН

Медик подчеркивает: если этот анализ недоступен или нет возможности его сделать, допустимыми критериями, позволяющими считать человека иммунным к заболеванию. 

"Это - отметки о проведении плановой вакцинации в полном объеме (дважды) по календарю (или вне его) в медицинской документации; к сожалению, в нашей стране эта рекомендация не всегда может быть надежной из-за нечистоплотности некоторых медицинских работников; лабораторное подтверждение о заболевании корью в анамнезе; люди, рождённые до 1957 года. Согласно рекомендаций CDC для взрослых можно рекомендовать вакцинацию в следующих случаях: студентам после окончания школы без подтверждения иммунитета против кори, людям, родившимся во время или после 1957 года, у которых нет доказательства иммунитета (наличие антител); им необходимо сделать хотя бы одну дозу вакцины. По нашему календарю вакцинацию взрослым проводят до 30-летнего возраста при отсутствии у них иммунитета. Если планируется международное путешествие, особенно в страны с высокой распространенностью кори, рекомендуется вакцинация, начиная с шестимесячного возраста (с 6 до 11 месяцев - однократно)", - отмечает профессор Голубовская. 

Также инфекционист подчеркивает, что экстренная вакцинопрофилактика показана неиммунным детям в течение первых 3-х суток после контакта с больным корью. 

"В нашей стране обычно доступны комбинированные вакцины с коревым компонентом (вместе с краснухой, эпидпаротитом). Для взрослых применяются те же вакцины, что и для детей. Вакцинация может сопровождаться определёнными реакциями, используется живой ослабленный штамм, более того, иногда и вакцинированные могут заболеть, однако это не идёт ни в какое сравнение с истинным заболеванием, ещё в начале декабря я писала, что, по многим клиническим признакам, эта вспышка будет тяжелой. Поэтому лучше без паники, решайте с вашими докторами индивидуально целесообразность вакцинации, и обращайтесь вовремя к врачу при повышении температуры тела 38 градусов и выше для своевременной постановки диагноза, особенно непривитые и группы риска", - отметила профессор Голубовская.

Напомним, количество заболевших корью в Киеве увеличилось до 74 человек.

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