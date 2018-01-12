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Главная » Общество » За два дня прививки от кори получили более 2 тыс. киевлян
За два дня прививки от кори получили более 2 тыс. киевлян
Фото: vseprivivki.com
Корь в Украине

За два дня прививки от кори получили более 2 тыс. киевлян

Кабинеты прививок сейчас работают ежедневно

12.01.18 139
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За два дня в лечебно-профилактических учреждениях, подчиненных КГГА, против кори вакцинировано 2223 киевлян, взрослых и детей. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба КГГА.

Она напомнила, что сейчас введена ежедневная работа кабинетов прививок.

Для вакцинации против кори в Украине используется "Приорикс" (комбинированная вакцина против кори, паротита и краснухи, лиофилизированная), производства Бельгии.

Напомним, количество заболевших корью в Киеве увеличилось до 74 человек.

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