В Ватикане разработали мобильное приложение для проповедей

Конгрегация по делам духовенства Ватикана в сотрудничестве с секретариатом по вопросам коммуникаций создала мобильное приложение ClerusApp, посвященное проповедям. Об этом пишет Радио Ватикана.

"Еженедельно, обычно, в четверг, пользователям будут предложены некоторые мысли и советы, предназначенные для тех, кто хочет размышлять и углублять слово Божие, назначенное на воскресную литургию. Приложение дает возможность прослушать предложенный текст, сделать собственные заметки, загрузить проповеди для доступа off-line, а также поделиться содержанием через социальные сети и коммуникаторы", - говорится в сообщении.

В настоящее время доступны только италоязычная версия для устройств на платформе Android и iOS.