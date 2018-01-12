В январе на Буковине заболели корью 178 человек

Всего в области заболели почти полтысячи человек

В Черновицкой области количество заболевших корью достигло почти полтысячи. Об этом сообщает Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

"По состоянию на 12 января в Черновицкой области зарегистрировано 468 случаев кори. Среди заболевших 372 ребенка (79%) и 96 взрослых. Самый большой удельный вес среди детей - 40% (144 больных) приходится на возрастную группу 5 - 9 лет. Самому старшему больному 52 года, самому младшему - 2 месяца", - говорится в сообщении.

Только за 12 дней января заболели 178 человек.

Согласно приведенным данным, среди взрослых чаще болела молодежь 20-29 лет - 31 человек (45%). Всего госпитализированы 173 человека. Остальные получают амбулаторное лечение.

Больше всего больных (172) - среди жителей Путильского района, на втором месте - Черновцы (70). 310 человек, или 66% заболевших, не имели прививки или получили только одну дозу вакцины.